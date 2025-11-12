Bonne nouvelle à l’OM : Le retour d’Amine Gouiri se précise

L’OM peut se réjouir en cette période trêve internationale. Après avoir subi une opération à l’épaule, Amine Gouiri voit déjà le bout du tunnel.

L’OM sourit, la rééducation d’Amine Gouiri est lancée

L’Olympique de Marseille traversera la fin d’année 2025 sans Amine Gouiri. La raison ? L’international algérien a subi une intervention chirurgicale suite à une grave blessure à l’épaule. Cela l’éloignera des terrains pendant trois mois.

Depuis lors, Amine Gouiri ne figure dans le groupe de Roberto De Zerbi. Il observe un longue période d’indisponibilité. L’ancien attaquant du Stade Rennais a toutefois franchi une étape importante dans son processus de guérison.

Amine Gouiri a effectué ses premières courses et exercices sportifs au centre Aspetar à Doha. Les images publiées sur les réseaux sociaux le confirment. L’attaquant algérien se remet progressivement de sa blessure.

Un retour à la compétition est prévu en janvier.

Le joueur de 25 ans suit un protocole particulier au Qatar. Cela allie renforcement musculaire et travail fonctionnel. En poursuivant sur cette lancée, il sera opérationnel en seconde partie de saison. Amine Gouiri devait reprendre les entraînements à l’OM en janvier prochain. A condition que tout se passe bien.

Sa participation à la prochaine CAN au Maroc reste cependant compromise. L’objectif principal reste d’éviter toute rechute et s’assurer d’un retour de forme optimal du buteur marseillais.

