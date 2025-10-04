LOSC – PSG : Les soucis continuent pour Luis Enrique !

En clôture de la septième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur le terrain du LOSC ce dimanche à 20h45. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale a fait le point sur le groupe de Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique privé de 6 joueurs contre le LOSC

Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain doit aborder un autre rendez-vous important. En clôture de la septième journée de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique affrontent le LOSC Lille au Stade Pierre-Mauroy ce dimanche soir. Et comme depuis le début du mois de septembre, l’entraîneur du PSG va encore devoir se passer de plusieurs joueurs majeurs.

Alors que Luis Enrique avait l’espoir de récupérer au moins Khvicha Kvaratskhelia pour le déplacement à Lille, ce ne sera même pas le cas. L’attaquant de 24 ans est forfait, tout comme Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

« Joao Neves et Désiré Doué poursuivent leurs processus de rééducation. Ousmane Dembélé poursuit son processus de rééducation à ASPETAR. Marquinhos poursuit ses soins. Touché à l’adducteur, Fabian Ruiz reste en soins. Khvicha Kvaratskhelia continue son travail de récupération suite à une gêne musculaire à l’ischio jambier », a précisé le PSG dans son communiqué médical.

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a avoué se méfier de l’équipe de Bruno Genesio. « Je peux dire qu’ils sont forts en tant qu’équipe. On les connaît bien. On prépare ce match comme d’habitude, on n’a pas d’excuse. On sait la difficulté de jouer à Lille », a reconnu le coach du Paris SG.