Mercato : Eric Garcia au Paris SG, les détails du transfert

À l’instar de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, Eric Garcia se retrouve lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain et sur les tablettes du PSG. Le polyvalent défenseur du Barça pourrait ainsi débarquer dans la capitale française dans les mois à venir.

Mercato : Le PSG ne lâche rien pour Eric Garcia

D’après les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone. Le club de la capitale souhaite renforcer son effectif avec un défenseur espagnol polyvalent, notamment grâce à une possible collaboration avec l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, lui aussi espagnol.

Lisez aussi : Le Barça tranche pour le transfert d’Eric Garcia au Paris SG

À voir

Mercato OM : Terrible nouvelle en vue pour Robinio Vaz ?

Libre en fin de saison, Eric Garcia est une opportunité que le PSG ne veut pas rater pour offrir à son coach une option de premier choix dans ses compositions en défense. Très intéressé par le profil du joueur de 24 ans, le Paris SG pourrait agir plus tôt et négocier une indemnité de transfert modique pour janvier si les discussions se déroulent sans accroc.

Le protégé de Hansi Flick est apprécié pour sa polyvalence, puisqu’il est capable d’évoluer en défense centrale, latéral droit et même au milieu de terrain. De son côté, le Barça serait désireux de prolonger le contrat de son numéro 24, mais rien n’a encore été conclu.

Eric #García 🇪🇦 pourrait bien rejoindre le PSG, mais seulement lors du prochain mercato estival. Il signerait librement, ce qui ne changerait pas les plans du club parisien, toujours déterminé à recruter un défenseur central dès le mercato hivernal.#PSG #Paris #Mercato pic.twitter.com/XxqxDM2OCs — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 11, 2025

Alors qu’une offensive de Luis Campos pourrait intervenir cet hiver pour recruter Eric Garcia pour compenser le départ de Achraf Hakimi à la Coupe d’Afrique des Nations, le compte Twitter PSG Inside Actus rapporte que le natif de Barcelone pourrait bien rejoindre le PSG, mais seulement lors du prochain mercato estival.

Lisez aussi : Mercato OM : Eric Garcia à Marseille ? Le FC Barcelone a tranché !

À voir

OL Mercato : Des renforts arrivent du Maroc à Lyon

« Eric Garcia pourrait bien rejoindre le PSG, mais seulement lors du prochain mercato estival. Il signerait librement, ce qui ne changerait pas les plans du club parisien, toujours déterminé à recruter un défenseur central dès le mercato hivernal », indique le média spécialisé.

Une opération zéro euro qui plaît clairement à Doha et au Paris Saint-Germain, surtout pour un joueur encore jeune, polyvalent et formé à La Masia. Cependant, la saison est encore longue et le FC Barcelone ne semble pas avoir dit son dernier mot dans cette affaire.

Lire aussi sur Eric Garcia :

Le Barça tranche pour le transfert d’Eric Garcia au Paris SG

INFO Mercato : Le PSG tient déjà la réponse d’Eric Garcia !

À voir

Bonne nouvelle à l’OM : Le retour d’Amine Gouiri se précise

INFO Mercato : Le PSG définitivement fixé pour Eric Garcia !