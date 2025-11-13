ASSE : Horneland crée la surprise avec une nouvelle sensation

Eirik Horneland ne manque plus de surprendre alors que l’ASSE n’en finit plus de miser sur sa jeunesse. En préparation du 7e tour de Coupe de France, le Norvégien a décidé d’offrir une première chance à un talent précoce du centre de formation. Et cette décision pourrait bien marquer un tournant dans la saison des Verts.

ASSE : Une surprise de 16 ans dans le groupe en Coupe de France ?

À 16 ans, Mylan Toty vient de franchir un cap symbolique. L’ailier, déjà surclassé avec la réserve en National 3, a été invité à s’entraîner avec le groupe professionnel cette semaine. Un honneur rare à cet âge, mais mérité pour un joueur explosif qui impressionne le staff depuis plusieurs mois.

Confronté à une véritable hécatombe, entre blessures (Duffus, Lamba, Ferreira, Ekwah) et sélections internationales (Cardona, Stassin, Davitashvili, Annan, Gadegbeku, etc.), Horneland doit composer avec un effectif amoindri. L’entraîneur norvégien n’écarte donc pas l’idée d’intégrer le jeune Toty dans le groupe pour le déplacement à Quetigny.

Une pépite issue du vivier francilien

Recruté à Sénart-Moissy, le même club formateur que Lucas Gourna-Douath, Toty a séduit les recruteurs ligériens par sa vivacité et son sens du dribble. Lié à l’ASSE jusqu’en 2027, il incarne la nouvelle vague de talents du Forez. “Mylan possède un énorme potentiel offensif. Il est tonique, explosif, imprévisible… un cauchemar pour les défenseurs”, confie son ancien formateur, Gilles Thieblemont.

Mais le technicien nuance : “Il doit encore progresser dans la rigueur collective et le travail défensif.” Une exigence que Horneland, adepte du pressing haut et des transitions rapides, saura sans doute lui inculquer.

Le futur s’écrit en vert

Déjà international U16, Toty vit une ascension fulgurante. S’il continue sur cette trajectoire, il pourrait bientôt pointer le bout de son nez en Ligue 2. Dans un effectif rajeuni et en quête de fraîcheur, le jeune ailier symbolise parfaitement l’ambition retrouvée de l’AS Saint-Etienne : faire confiance au talent brut, même s’il n’a que 16 ans. Et si le match de Coupe de France contre Quetigny était le début d’une belle histoire verte ?

