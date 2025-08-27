Mercato OM : L’annonce choc de Dani Ceballos au Real !

C’est un énorme coup pour l’OM en cette fin de mercato. L’arrivée de Dani Ceballos se décante. Le milieu de terrain espagnol a lui-même annoncé son départ au vestiaire du Real Madrid.

Mercato OM : Dani Ceballos dit au revoir au vestiaire du Real Madrid

Dani Ceballos est sans doute l’un des cadres du Real Madrid. Le milieu de terrain a trois Ligue des champions dans son palmarès avec le géant espagnol. Mais l’international espagnol est convaincu qu’il est temps pour lui de s’en aller cet été. Sachant que l’Olympique de Marseille accélère pour son recrutement.

Le journal espagnol AS le confirme, Dani Ceballos a confié à certains membres du vestiaire son intention de quitter Madrid, dimanche soir lors de la victoire contre Oviedo. Il l’aurait aussi signifié à son ancien coéquipier Santi Cazorla. Cette annonce confirme sa détermination à changer de club avant la fermeture du mercato. Son souhait pourrait même s’accomplir.

L’envie tenace de Dani Ceballos à s’en aller a même accéléré les négociations entre l’OM et le Real Madrid. Au point où les deux écuries sont sur le point de finaliser son prêt avec option d’achat. Dani Ceballos est donc à un pas de découvrir la Ligue 1, après des passages en Liga et Premier League.