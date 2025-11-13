Mercato ASSE : Le gros coup que prépare Saint-Étienne

Troisième de Ligue 2, l’ASSE ne compte pas s’endormir sur ses lauriers, à l’approche du mercato hivernal. Le club du Forez prépare déjà un renfort stratégique pour consolider ses ambitions de montée en Ligue 1.

Mercato ASSE : Un indice sur la priorité n°1 de l’hiver

À Geoffroy-Guichard, on sent venir le frisson du mercato. Eirik Horneland, le technicien norvégien des Verts, l’a bien compris : son équipe, capable du meilleur comme du pire, doit gagner en constance. La victoire arrachée à Troyes (3-2) a rappelé que le collectif stéphanois pouvait briller… mais aussi trembler. Et à ce rythme, viser la montée sans renforts semble périlleux.

Selon les informations du site Peuple Vert, le club aurait identifié une priorité claire : le poste de latéral gauche. Malgré les recrutements estivaux, la position reste un point faible. Les cas Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, peu convaincants, pourraient même libérer des places et un peu de marge salariale en vue de nouvelles arrivées.

Ebenezer Annan, un talent encore perfectible

Arrivé cet été contre 2 millions d’euros, Ebenezer Annan a vite pris place dans le onze de départ. Le défenseur ghanéen, auteur de trois passes décisives en douze matchs, montre du potentiel mais alterne entre promesses et approximations. Ses performances inégales, notamment contre Annecy (0-4) et le Red Star (1-2), interrogent.

Sa doublure, le jeune Lassana Traoré, n’a pas encore convaincu Horneland. Depuis ses cinq minutes disputées face à Laval lors de la première journée, il n’a plus foulé la pelouse. Trop tendre, selon le staff, pour une équipe qui joue la montée.

Un renfort attendu à Saint-Etienne dès janvier

Si Saint-Étienne veut se mêler sérieusement à la lutte pour le titre, il faudra densifier l’arrière-garde. La cellule de recrutement s’active déjà pour trouver un latéral gauche expérimenté capable de stabiliser la défense. Un “gros coup” qui pourrait bien changer la donne dès le 1er janvier 2026. Les supporters, eux, n’attendent qu’une chose : que les Verts passent à l’action pour retrouver enfin la lumière du haut niveau.

