Mercato OM : Benatia prépare un coup phénoménal en Ligue 2 !

Après un mercato estival, qui commence déjà à porter ses fruits avec l’excellent début de saison de l’OM, Medhi Benatia pourrait frapper un gros coup en Ligue 2 en 2026. Explications.

Mercato OM : Benatia se penche sur un jeune crack de Dunkerque

Leader provisoire au classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille surveillerait de près la situation d’un jeune crack de Dunkerque. D’après les informations du tabloïd britannique Daily Mercato, Medhi Benatia serait tombé sous le charme de Gessime Yassine. Âgé de 19 ans, le jeune ailier droit rayonne en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

S’il ne prolonge pas, un transfert pourrait être possible l’été prochain et le directeur sportif de l’OM voudrait en profiter pour l’intégrer à l’effectif de Roberto De Zerbi. Auteur de 1 but et 3 passes décisives en 7 matchs cette saison, le natif de Salon-de-Provence, à quelques kilomètres de Marseille, Gessime Yassine possède le profil du jeune attaquant moderne, alliant finesse, technique, efficacité et vitesse.

Actuellement en Chili avec le Maroc pour disputer la Coupe du Monde des moins de 20 ans, il pourrait faire l’objet d’approches concrètes de la part de l’OM dans les semaines à venir. Le média anglais précisant que les dirigeants marseillais songeraient à tenter une première offensive lors du prochain mercato hivernal.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, Gessime Yassine est évalué à 2 millions d’euros, mais l’OM pourrait boucler l’opération avec un chèque de 5 millions d’euros pour anéantir toute concurrence dans ce dossier.