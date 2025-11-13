PSG : Troublantes révélations sur Lucas Chevalier

Recruté par le PSG pour 55 millions d’euros bonus compris, Lucas Chevalier n’a toujours pas convaincu. Et selon l’entraîneur de Thibaut Courtois, Thierry Barnerat, la situation du jeune gardien français serait bien plus préoccupante qu’il n’y paraît.

PSG : Lucas Chevalier, un malaise qui ne passe plus inaperçu

Arrivé avec le statut de grand espoir tricolore, Lucas Chevalier devait incarner le futur du PSG dans les buts. Mais ses débuts sous les couleurs parisiennes sont loin d’être à la hauteur des attentes. Entre hésitations techniques et fébrilité dans ses relances, le portier peine à s’imposer comme une référence au Parc des Princes.

Thierry Barnerat, consultant pour RMC et entraîneur spécialisé des gardiens, n’a pas mâché ses mots dans l’émission After Foot : « Les deux buts c’est une chose, mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier, c’est clair qu’il n’est pas à 100 % du niveau de performances qu’il pourrait réaliser. Luis Enrique impose une situation tactique difficile pour lui, mais le problème est plus global ».

“Il n’est pas stable émotionnellement”

L’ancien coach de Thibaut Courtois est allé plus loin en pointant un malaise mental : « Avant de signer, il avait dit : “Si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages ; à Lille, trois lignes.” Il est très conscient de cette pression. Sur le match contre Lyon, j’ai vu un body language qui montre qu’il n’est pas ancré. C’est la première fois que je le vois comme ça. »

Des propos lourds de sens, qui confirment que le jeune gardien traverse un passage délicat à Paris. Dans un club où la moindre erreur fait les gros titres, Lucas Chevalier va devoir très vite retrouver sa sérénité… sous peine de voir la capitale lui glisser des gants.

