Mercato OM : Longoria va signer un joli coup à 20 M€

L’OM semble avoir flairé la bonne affaire sur le mercato. Le club phocéen, en quête de stabilité et de talent au milieu, s’apprête à transformer en transfert définitif le prêt d’Arthur Vermeeren, la pépite belge du RB Leipzig. Et selon ceux qui l’ont connu, Marseille tient peut-être son futur patron de l’entrejeu.

Mercato OM : Vermeeren, la bonne trouvaille de Longoria ?

Prêté cet été par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren s’est rapidement imposé dans l’effectif marseillais. Calme, intelligent dans le jeu et d’une étonnante maturité pour ses 20 ans, le jeune milieu de terrain a conquis son entraîneur et les supporters du Vélodrome. Son option d’achat fixée à 20 millions d’euros pourrait bien être levée dès la fin de la saison.

« Son départ à Marseille m’a surpris par rapport à son caractère. Il est très posé, très calme, plus il est discret, mieux il se sent », confie Thierry Siquet, son ancien coach chez les U19 belges. « J’ai vu son match contre l’Ajax, il était au-dessus de la mêlée pour un gamin de 20 ans à peine », a-t-il poursuivi.

Marseille tient le « nouveau Busquets »

Siquet n’hésite pas à établir une comparaison flatteuse : « Toutes proportions gardées, il me fait penser à Sergio Busquets. On ne le voit pas souvent, mais quand on le voit, c’est que l’équipe tourne bien. Il a une vision du jeu exceptionnelle, une capacité d’anticipation rare ». Physiquement, Vermeeren n’est pas le plus rapide, mais sa lecture du jeu et sa constance font la différence.

Un profil que l’Olympique de Marseille n’avait plus depuis des années. À 20 M€, Pablo Longoria pourrait bien signer là l’un des coups les plus malins de ce mercato. Et s’il devenait, dans le vacarme du Vélodrome, le métronome silencieux du jeu marseillais ?

