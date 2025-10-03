Mercato OM : Benatia négocie l’arrivée d’un super crack !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia vise un joli coup en Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal. Le prix du buteur est connu.

Mercato OM : Benatia lorgne une pépite du Toulouse FC !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia est déjà au travail et cible certaines pépites pour le mercato hivernal de 2026. Après un mercato estival agité, les dirigeants marseillais préparent le suivant. De nombreuses recrues ont rejoint le club phocéen cet été et montrent de très belles qualités. Les hommes de Roberto De Zerbi livrent de solides performances en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Les Marseillais ont battu le PSG et le RC Strasbourg en championnat et infligé une lourde défaite 4-0 à l’Ajax en Ligue des Champions. Ces résultats donnent la joie aux dirigeants de l’OM et ils veulent encore mettre des joueurs talentueux à la disposition de De Zerbi. Le club phocéen veut faire un bon parcours en C1 et viser le sacre en Ligue 1. Un nom circule déjà dans les couloirs de la Commanderie. Il s’agit de Yann Gboho.

Ailier gauche de 24 ans, il porte les couleurs de Toulouse FC. Formé à Rennes, il a rejoint le TFC en janvier 2024 pour 2,5 M€. Depuis, sa valeur a grimpé. Aujourd’hui, on l’estime autour de 10 M€. Sur le terrain, il répond présent. En six matches de Ligue 1, il inscrit deux buts. Ses éclairs offensifs renforcent son attractivité. Son profil attise les convoitises de Marseille. Gboho reste lié aux Violets jusqu’en 2027. Ce contrat un peu long complique l’affaire, mais l’intérêt phocéen ne faiblit pas. Les dirigeants marseillais suivent le dossier de près.

