OM : Roberto De Zerbi s’offre un renfort surprise !

À l’OM, les jeunes ont décidément la cote et Roberto De Zerbi peut s’en frotter les mains. À seulement 17 ans, Darryl Bakola s’impose comme la révélation inattendue du début de saison. Un talent brut que l’Italien compte bien polir avec patience et ambition.

OM : Bakola, le joyau formé à la maison

« Il fait partie du patrimoine de l’OM ». Les mots de Roberto De Zerbi ne sont pas anodins. Ils traduisent la confiance du technicien italien envers son jeune milieu de terrain. Intégré progressivement au groupe professionnel, Darryl Bakola, natif de Clichy, impressionne par sa maturité. Déjà apparu à quatre reprises en Ligue 1, il a notamment participé au large succès contre Le Havre (6-2), confirmant les espoirs placés en lui.

Dans un effectif parfois en quête d’équilibre, le droitier d’1m78 affiche une polyvalence rare. Capable d’évoluer en sentinelle ou relayeur, le jeune international U19 se distingue par son sens du jeu et sa discipline tactique. À 17 ans, il marche dans les pas de ses aînés avec une sérénité désarmante.

De Zerbi, prudent mais séduit

Interrogé avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi a tempéré l’emballement autour du prodige marseillais. « Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir leur opportunité, mais il faut faire attention au moment où on les lance », avait-il répondu.

Le technicien italien, qui voit en Bakola et Robinio Vaz « le futur de l’OM », veut éviter de brûler les étapes. Mais les blessures, la fatigue et le calendrier pourraient précipiter la montée en puissance du jeune Marseillais.

Un avenir déjà en marche

Retenu avec les Bleuets U19, Bakola poursuit sa progression sans excès de confiance. Travailleur discret, technique et intelligent dans ses déplacements, il symbolise ce renouveau marseillais basé sur la jeunesse et la formation locale. De Zerbi le sait : les grandes aventures commencent souvent par un pari. Et celui-ci, à 17 ans, pourrait bien devenir l’une des plus belles réussites du nouveau projet olympien.

