Mercato PSG : Le Bayern lâche un indice pour Michael Olise !

Fortement intéressé par le profil de Michael Olise, le PSG serait prêt à frapper très fort lors du mercato estival de 2026 pour le recruter. Mais le Bayern Munich ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le PSG prêt à miser 100M€ pour récupérer Michael Olise

Désireux d’étoffer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a identifié sa priorité. Il s’agit de Michael Olise, pour qui Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient disposés à formuler une offre de 100 millions d’euros au Bayern Munich. Insaisissable depuis son arrivée en Bundesliga en juillet 2024, l’ancien ailier de Crystal est déjà courtisé par presque tous les grands clubs européens.

À commencer par le Paris SG, totalement conquis par la technique, la magie et la polyvalence de l’international français de 23 ans. Mais les choses ne s’annoncent pas aisées dans ce dossier, puisque le site Fichajes assure que Florentino Pérez et le Real Madrid auraient déjà concocté un plan d’action XXL pour vaincre toute concurrence pour la signature d’Olise. La bataille s’annonce donc rude entre les deux géants européens pour ce qui risque d’être la plus grosse opération de l’été 2026. Mais quid du Bayern Munich dans tout ça ?

Le Bayern Munich reste serein pour Michael Olise

Auteur de 8 buts et 8 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Michael Olise s’affirme désormais comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C’est donc tout logiquement que les plus grands clubs du continent, notamment Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain et Real Madrid, seraient prêts à faire des folies pour obtenir son retour la saison prochaine.

Cependant, il sera très compliqué, voire impossible de convaincre les dirigeants du Bayern Munich de laisser partir le natif de Londres. En effet, alors que les rumeurs s’amplifient concernant la situation de Michael Olise, le directeur sportif du club allemand a envoyé un message fort au reste de l’Europe et au-delà. « Nous ne subissons aucune pression.

Michael a un contrat à long terme, il a fait ses preuves et a progressé. On l’imagine jouer au Bayern pendant les 7, 8 ou 9 prochaines années », a confié Christoph Freund au micro de Sky Sport. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le compatriote de Kylian Mbappé serait déjà en négociations avec le Rekordmeister pour une prolongation jusqu’en 2030. Le PSG et les autres courtisans de Michael Olise sont donc prévenus.