Mercato PSG : Campos prépare un coup à 100 M€ !

Le mercato estival est terminé. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare déjà un joli coup pour 2026.

Mercato PSG : Michael Olise, la prochaine cible de Luis Campos !

Le PSG a identifié sa nouvelle priorité pour 2026 : Michael Olise. L’ailier français, acheté 53 M€ par le Bayern Munich en 2024, a déjà explosé en Bundesliga. À 23 ans, il s’impose en équipe de France et son profil séduit totalement le duo Luis Enrique – Luis Campos.

Lire aussi : PSG : Le Paris SG fou de rage contre Didier Deschamps !

Olise, c’est le pied gauche qui fait la différence. Placé sur le côté droit, il élimine, il crée, il frappe. Paris s’imagine déjà avec lui, dans un système où Dembele, Barcola et Kvaratskhelia complètent une ligne offensive redoutable. Désiré Doué, lui, devrait occuper un rôle plus axial.

À voir

Mercato : Le PSG laisse filer un joueur de classe mondiale !

Lire aussi : INFO Mercato : Le PSG répond à l’Atlético pour Fabian Ruiz !

L’opération ne sera pas simple. Le Bayern l’a payé cher et sa cote dépasse aujourd’hui les 100 M€. Munich ne cédera pas à bas prix. Mais Paris a retrouvé de la force financière : masse salariale allégée, ventes réussies, stratégie claire pour 2026. Un incroyable deal pourrait être conclu entre les deux formations. Il s’agit d’un possible échange. Le Bayern apprécie Bradley Barcola, Paris pourrait s’en servir comme monnaie d’échange.