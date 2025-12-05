Mercato RC Lens : Deux gros départs actés !

La direction du RC Lens veut se séparer de deux indésirables lors du mercato hivernal. Tout est sur le point d’être bouclé.

Mercato RC Lens : Deux indésirables poussés vers la sortie

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques semaines. Les clubs pourront alors renforcer leur effectif ou alléger leurs effectifs. Le RC Lens s’active déjà dans ce sens. Après le départ acté de Deiver Machado, un second transfert semble se préciser.

Les Sang et Or restent la sensation de la Ligue 1 cette saison. Après 14 journées, le club nordiste occupe la première place du championnat, une première depuis 21 ans. Cette performance est le fruit du travail du tacticien, Pierre Sage et du directeur sportif, Jean-Louis Leca. Les joueurs indésirables sont poussés vers la sortie cet hiver. Deiver Machado est sur le point de s’engager avec le FC Nantes. Le deal est complètement bouclé entre les différentes parties.

Et selon Foot Mercato, Hamzat Ojediran pourrait suivre. Le milieu de 22 ans n’a pas joué une seule minute cette saison. La précédente, il n’avait obtenu que 17 apparitions. Le Racing Club de Lens ne compte pas sur lui. Le club artésien l’a invité à partir cet hiver. Ojediran discute déjà avec des clubs turcs et des franchises de MLS. Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2028, Ojediran est évalué à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt. Le club l’avait recruté pour 1,35 million d’euros lors du mercato estival de 2024.

