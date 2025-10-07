FLASH INFO : La catastrophe continue de s’abattre sur le PSG

Après Joao Neves et Bradley Barcola, un troisième joueur du PSG est obligé de déclarer forfait pour cette trêve internationale. Explications.

PSG : Senny Mayulu blessé et forfait avec les Espoirs

Après les forfaits pour cette trêve d’octobre du milieu portugais Joao Neves et de l’attaquant français Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain voit un troisième joueur écourter son rassemblement en sélection. En effet, Senny Mayulu, milieu offensif de 19 ans, a quitté l’Équipe de France Espoirs.

Par l’entremise d’un communiqué médical publié ce lundi soir, l’équipe de France Espoirs a annoncé le forfait du joueur du PSG pour le rassemblement de ce début octobre. Le jeune homme est blessé à la cuisse gauche. Une blessure contractée sur la pelouse du Lille OSC, dimanche soir, en clôture de la septième journée de Ligue 1.

« Touché à la cuisse gauche hier lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur », peut-on ainsi lire dans le communiqué dévoilé par la Fédération Française de Football.

Senny Mayulu restera donc à Paris pendant cette trêve internationale et devra encore patienter avant de disputer ses premières minutes avec les Bleuets. C’est une vague impressionnante, mais peut-être pas vraiment inquiétante. Il ne s’agit, pour le moment, pas de blessures longues et l’on peut espérer que les joueurs utilisent surtout la trêve pour se réparer et se préparer. D’ailleurs, les autres joueurs devraient revenir, ce qui va faire le plus grand bien.