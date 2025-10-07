Mercato : l’AS Monaco fonce sur un ange déchu du Barça !

L’AS Monaco veut accueillir un autre indésirable du Barça. Le club de la Principauté négocie le transfert pour le mercato hivernal de 2026.

Mercato : l’AS Monaco lorgne un indésirable du Barça !

L’AS Monaco veut frapper encore un grand coup cet hiver. Après Ansu Fati, brillant depuis son arrivée, le club de la Principauté lorgne un autre nom du FC Barcelone : Marc-André ter Stegen. Pour Fati, le pari semblait risqué, mais il devient une réussite éclatante. Cinq buts en 126 minutes de Ligue 1. Un très bon début pour l’ancien joyau du Barça, jadis promis au trône de Messi. Ce succès redonne des idées aux dirigeants monégasques.

Selon Sport, le club rouge et blanc s’intéresse désormais à Ter Stegen. Le gardien allemand, longtemps muraille du Camp Nou, traverse une période trouble. Blessures à répétition, douleurs au dos, perte de confiance. À 33 ans, il n’est plus titulaire et figure désormais en troisième position derrière Joan Garcia. Barcelone, désireux d’alléger sa masse salariale, serait prêt à le laisser partir.

Monaco, déjà venu à la charge l’été dernier, revient à la table. Les dirigeants monégasques veulent un prêt avec option d’achat. Manchester United et Newcastle sont aussi sur le dossier, mais le Rocher offre un argument solide c’est-à-dire du temps de jeu. Pour Ter Stegen, c’est peut-être l’occasion de relancer sa carrière après le calvaire. Le FC Barcelone et l’AS Monaco n’ont pas encore scellé le deal.