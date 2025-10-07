Mercato : Edin Terzic répond cash à l’AS Monaco !

La direction de l’AS Monaco a coché le nom d’Edin Terzic pour succéder à Adi Hütter. Le coach allemand a lâché sa réponse.

Mercato : Edin Terzic ferme la porte à l’AS Monaco

L’AS Monaco cherche un successeur à Adi Hütter. Les dirigeants monégasques veulent une nouvelle tête sur le banc de l’équipe à cause des résultats décevants en ce début de saison. Le nul contre Nice (2-2) a aggravé la situation du tacticien autrichien. La direction du club de la Principauté a décidé de vite agir pour que l’ASM ne sombre pas. Depuis quelques heures, plusieurs noms circulent, mais les pistes s’éteignent vite.

Parmi elles, celle d’Edin Terzic. L’ancien coach du Borussia Dortmund semblait être le favori pour occuper ce poste. Son profil plaisait beaucoup aux dirigeants monégasques, séduits par sa rigueur et son expérience européenne. Il a conduit Dortmund jusqu’en finale de la Ligue des Champions en 2024. Les contacts avaient même commencé entre l’Allemand et l’AS Monaco et on croyait à une issue favorable.

Mais selon L’Equipe, la réalité est tout autre. Terzic, n’est pas chaud pour poser ses valises sur le Rocher. Le technicien allemand a mis fin aux discussions dès lundi. Les échanges se sont arrêtés aussi vite qu’ils avaient commencé. La piste Terzic est désormais à ranger au rayon des illusions. Monaco devra chercher ailleurs pour relancer son projet et trouver un technicien capable de redonner souffle et stabilité à l’effectif.

