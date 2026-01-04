PSG – Paris FC : Enrique choque tout le monde, les compos !

Après plusieurs semaines de coupure, entre Coupe de France et trêve hivernale, le PSG retrouve le Parc des Princes à l’occasion du choc de la 17e journée de Ligue 1 contre le Paris FC. Découvrez les compos probables des deux équipes.

PSG : Luis Enrique sort la grosse artillerie face au Paris FC

Après la trêve de Noël et du Nouvel An, la Ligue 1 reprend ses droits. Ce dimanche à 20h45, la clôture de la 17e journée du championnat sera marquée par le retour du derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC au Parc des Princes. Une rencontre déjà déterminante pour les hommes de Luis Enrique, qui comptent quatre points de retard sur le RC Lens, qui a étrillé le Toulouse Football Club (3-0) le vendredi soir.

Lisez aussi : PSG – Paris FC : Une mauvaise nouvelle annoncée avant le derby

Conscient de l’enjeu de cette affiche, l’entraîneur du PSG a décidé d’aligner son meilleur onze possible dès le coup d’envoi du match. Certes, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, engagés avec le Maroc et le Sénégal pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, ne sont pas présents ce soir pour le derby face au Paris FC, mais Luis Enrique devrait pouvoir aligner une équipe très compétitive.

Dans les cages, Lucas Chevalier va retrouver sa place après plusieurs semaines à l’infirmerie et sur le banc. En défense, Marquinhos et Willian Pacho vont constituer la paire et Warren Zaïre-Emery va remplacer Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes va évoluer à gauche. Au milieu de terrain, le PSG va retrouver son trio Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves.

Lisez aussi : PSG-Paris FC : Une énorme décision tombe avant le choc

En attaque, Luis Enrique, qui ne veut laisser aucune chance au Paris FC, devrait débuter avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. En face, Stéphane Gilli, le coach du PFC, arrive également avec un effectif diminué. L’actuel 14e de Ligue 1 devra notamment se passer de plusieurs titulaires partis à la CAN, et certains joueurs restent incertains, dont Pierre Lees-Melou.

Les anciens Parisiens Kevin Trapp et Jonathan Ikoné seront néanmoins bien de la partie. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les hommes de Gilli font le court déplacement au Parc des Princes dans une situation délicate. Le Paris FC reste sur cinq matchs sans victoires en Ligue 1 avec seulement quatre points d’avance sur la zone de relégation.

La compo possible du Paris SG

Gardiens : Chevalier

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Vitinha, Ruiz, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Barcola.

Le onze du Paris FC

Gardien : Trapp

Défenseurs : Traoré, Mbow, Otavio, De Smet

Milieux : Lopez, Marchetti, Camara

Attaquants : Ikoné, Krasso, Simon.