FLASH ASSE : Eirik Horneland lâche une bombe sur le Mercato

Accrochée au Mans samedi soir, l’ASSE a encore été décevante dans le jeu. Les Verts apparaissent trop justes pour une montée directe garantie. Pour autant, Eirik Horneland ne se fait pas trop d’illusions sur ce mercato hivernal.

L’ASSE marque un coup d’arrêt dans la course en tête

L’ASSE recule à la 4e place du classement de ligue 2. Les Verts marquent le pas pendant que leurs concurrents directs accélèrent. La dynamique s’inverse et la lutte pour le haut de tableau se resserre. La 18e journée a rebattu les cartes. Le club stéphanois n’a pas su faire la différence face au Mans FC au terme d’un match nul frustrant (0-0).

Dans le même temps, l’ES Troyes et le Stade de Reims ont avancé. Le classement évolue. L’ASSE glisse d’un rang. La pression monte avec des supporters de plus en plus mécontents. Avec 31 points, l’AS Saint-Étienne pointe désormais à la quatrième place de son championnat. Un recul logique au vu des derniers résultats (2 points sur 9 pris) des hommes d’Eirik Horneland.

Et le nul concédé face au Mans a laissé un goût d’inachevé avec un manque de tranchant offensif. Des lacunes que le mercato hivernal aurait pu permettre de corriger, mais selon la dernière sortie médiatique de l’entraîneur stéphanois, il ne faudra pas s’attendre à une révolution.

Horneland : « Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver »

Pour son premier match de l’année 2026, l’ASSE a été tenue en échec par Le Mans (0-0), au stade Marie-Marvingt’ à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2. À l’issue de la rencontre, Eirik Horneland a une nouvelle fois été interrogé sur le mercato hivernal.

Déjà vendredi, en conférence de presse d’avant-match, le technicien norvégien avait expliqué n’avoir formulé aucune demande à sa direction. Ce samedi, le tacticien de 50 ans est allé plus loin en affirmant ne pas attendre le moindre renfort cet hiver.

« Attendez-vous l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato hivernal ? Je n’attends pas de nouveaux joueurs cet hiver. Le plus important pour nous, ce sera d’arriver à récupérer les joueurs qui sont blessés. On a recruté des joueurs cet été, il faut maintenant les avoir à notre disposition pour la seconde partie de saison », a répondu Eirik Horneland devant les médias. Un choix surprenant au regard des manques criants affichés par l’équipe de l’AS Saint-Etienne, notamment au milieu de terrain, depuis plusieurs semaines.

