FLASH : La vente du Parc des Princes au PSG bientôt actée ?

Après des années de négociations et de rebondissements, la Mairie de Paris pourrait finalement ouvrir la porte à une vente du Parc des Princes au PSG. Un détail important pourrait faire basculer ce dossier. Explications.

Paris accepte une vente historique du Parc des Princes au PSG

C’est une question pour l’heure sans réponse définitive : le PSG finira-t-il par quitter son antre historique du Parc des Princes, qu’il occupe depuis 1974 et dont la capacité est jugée insuffisante par Nasser Al-Khelaïfi pour un stade flambeau neuf ? Alors que Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, martèle depuis plusieurs mois qu’il « n’y aura pas de vente du Parc des Princes », les habitants de la capitale française sont, eux, majoritairement favorables à l’achat du stade par le Paris Saint-Germain.

Du côté des habitants de la Ville Lumière, une majorité est en tout cas favorable à une vente du Parc des Princes au PSG comme le révèle un sondage Harris Interactive à laquelle « La Tribune Dimanche » a eu accès. En effet, selon le média, le sondage révèle que 61% des électeurs de Paris sont favorables à une cession du Parc des Princes au Champion de France et d’Europe en titre. Cette enquête pourrait bien peser dans les débats qui rythmeront les élections municipales en mars prochain.

Un candidat favorable à la cession du Parc

« La vente est une position ultra-majoritaire, selon l’enquête, chez les supporteurs et fans du Paris Saint Germain. Elle est également majoritaire au sein des électorats de tous les principaux candidats qui brigueront la mairie en mars », explique le média, qui précise que les électeurs de Sophia Chikirou (LFI) sont ceux qui souhaitent le plus ardemment voir le PSG devenir propriétaire du Parc des Princes (78%) devant ceux de Rachida Dati (64%).

Les sympathisants de Pierre-Yves Bournazel (Horizons et Renaissance) et ceux d’Emmanuel Grégoire (PS) sont également favorables à une vente du Parc, à hauteur de 63 et 60%. Autant dire que le sujet fait quasiment l’unanimité dans la capitale, un élément qui réjouira forcément le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, lequel peut être satisfait de voir que le Qatar a réussi à gagner la confiance des habitants à Paris après plus de 15 ans de présence et d’investissements massifs.

Il y a quelques semaines, l’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo et candidat socialiste à la mairie, Emmanuel Grégoire, s’était déjà déclaré favorable à cette vente, affirmant au journal L’Équipe vouloir « sortir des postures pour trouver une issue » et maintenir le PSG dans la capitale dès 2026. »

Il souhaitait alors soumettre « deux options » au Conseil de Paris pour débloquer la situation : un bail de longue durée ou une cession pure et simple de l’enceinte. Pour rappel, depuis plusieurs années, la Ville est en froid avec les dirigeants du Paris SG, qui souhaitent racheter le stade pour mener à bien leurs travaux d’aménagement et d’agrandissement, afin de passer notamment d’une jauge de 48.000 à plus de 60.000 places.

