Mercato AS Monaco : la réponse de Sergio Conceição tombe !

Trois entraîneurs, dont Sergio Conceição, ont décliné l’offre de la direction de l’AS Monaco pour succéder à Adi Hütter.

L’AS Monaco galère pour trouver le remplaçant d’Adi Hütter. La direction a décidé de se séparer du coach autrichien à cause des mauvais résultats. Tout indique qu’il sera limogé pendant cette trêve internationale. En attendant, le club explore plusieurs options. Trois d’entre elles s’éloignent déjà.

La première, Edin Terzic. L’ancien entraîneur de Dortmund, un temps pressenti pour le banc monégasque, ne viendra pas. Selon L’Équipe, les discussions ont vite tourné court. Terzic n’était pas très motivé par cette offre et les échanges se sont interrompus hier. Fin de piste. Même constat pour Sergio Conceiçao. L’ancien coach du FC Nantes regarde ailleurs, du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, où un poste est libre depuis le départ de Laurent Blanc.

Quant à Thiago Motta, il a été approché, cette fois-ci selon Fabrizio Romano. Mais le technicien italien a décliné la proposition. Trois techniciens ont donc décliné l’offre des dirigeants de l’AS Monaco. Le club de la Principauté doit étudier d’autres profils capables de relancer le projet.