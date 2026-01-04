Ligue 1: Le FC Nantes réussit le hold-up parfait contre l’OM

Ce dimanche après-midi, le FC Nantes a créé la surprise sur le stade de l’OM. Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, les Canaris sont allés s’imposer à l’Orange Vélodrome. Un coup parfait pour l’opération maintien menée dans cette seconde partie de saison.

Réduit à 9, l’OM perd pied face au FC Nantes

Réduit à 9 après les exclusions d’Arthur Vermeeren (26e) et de Bilal Nadir (56e), l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile contre le FC Nantes (0-2) ce dimanche en Ligue 1. Les Olympiens débutent ainsi très mal l’année 2026. Rapidement en difficulté, les hommes de Roberto De Zerbi ont évolué en infériorité numérique dès la 26e minute. Malgré une large possession, l’OM s’est montré trop stérile.

Les Marseillais n’ont été dangereux qu’à deux reprises, par Pierre-Emerick Aubameyang, à la 19e puis à la 45e minute. À chaque fois, l’attaquant gabonais a manqué de justesse dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, l’équipe de Marseille est revenue avec plus d’intensité et de vitesse dans les transmissions. Mais cet élan a été brutalement stoppé.

Bilal Nadir a été expulsé à son tour à la 56e minute après un second carton jaune. En larmes, le milieu marocain a quitté le terrain, laissant ses coéquipiers terminer la rencontre à neuf. Dès lors, la bande à Mason Greenwood n’a plus jamais existé et a même concédé un second but sur penalty, inscrit par Rémy Cabella à la 86e minute après une faute de Benjamin Pavard.

Le FC Nantes s’était déjà montré dangereux dès la 8e minute avec un but contre son camp d’Egan-Riley, finalement refusé pour hors-jeu. Les visiteurs ont logiquement ouvert le score à la 31e minute. Junior Mwanga a récupéré haut le ballon avant de servir Matthis Abline, dont le centre a été conclu par Fabien Centonze.

À noter également la prestation catastrophique de Geronimo Rulli, en grande difficulté dans ses relances, qui a sans doute livré son plus mauvais match sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. À quatre jours de son déplacement au Koweït pour disputer le Trophée des Champions contre le Paris SG, l’OM a lancé son année 2026 de la mauvaise des manières.

Après cette rencontre face au FC Nantes, le club marseillais reste à la 3e position du classement de Ligue 1, mais compte désormais 8 points de retard sur le leader, le RC Lens. Grâce à ce succès, le groupe d’Ahmed Kantari grimpe provisoirement au 16e rang.

