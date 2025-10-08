PSG : Bonne nouvelle, un cadre blessé de retour !

Une bonne nouvelle tombe pour le PSG pendant cette trêve internationale. Un cadre blessé a fait son retour à l’entraînement avec sa sélection.

PSG : Kvaratskhelia retrouve le sourire avec la Géorgie

Soulagement au PSG. Après une alerte à la cuisse qui l’avait privé du choc face au Barça en C1 puis du match contre le LOSC en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia a repris l’entraînement. L’ailier géorgien est apte pour faire son retour à la compétition. Un retour validé sans doute par la cellule médicale du Paris SG.

Lire aussi : PSG : Coup dur pour Luis Enrique, un autre buteur se blesse

Kvaratskhelia prépare désormais la rencontre face à l’Espagne, samedi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Le club parisien observe la situation de près. Luis Enrique espère récupérer son joueur sans rechute après le rassemblement international. Le technicien espagnol sait à quel point ses options offensives se sont réduites ces dernières semaines.

À voir

INFO Mercato : Pavard vers un transfert définitif à l’OM

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un roc turc !

Face à Marseille, Barcelone puis Lille, il a dû bricoler. Malgré cela, Paris a tenu bon, glanant de précieux points. Mais l’infirmerie reste chargée. Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent leur convalescence. Aucun des deux n’a été appelé en équipe de France pendant la trêve. Doué, lui, pourrait refouler les pelouses dès la reprise. Petit à petit, les bonnes nouvelles reviennent. Et Paris, enfin, entrevoit le retour de sa puissance offensive.