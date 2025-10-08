PSG : Coup dur pour Luis Enrique, un autre buteur se blesse

L’hécatombe des blessures se poursuit au PSG. Luis Enrique vient d’apprendre le forfait de son jeune attaquant Senny Mayulu, touché à la cuisse. Il sera absent pendant plusieurs semaines.

PSG : Blessé, Senny Mayulu quitte les Bleuets

Luis Enrique fait face à une nouvelle inquiétude au Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien devra faire sans le jeune Senny Mayulu. Ce dernier a quitté le rassemblement des Bleuets en cette trêve internationale. La raison ? L’attaquant de 19 ans s’est blessé à la cuisse lors du match nul LOSC-PSG (1-1).

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Enrique craque pour un joyau de Ligue 1

À voir

Mercato : L’OM se réjouit, Matt O’Riley lance le suspense !

La Fédération Française de Football le confirme dans son communiqué. Elle précise que le jeune Parisien est retourné dans la capitale. Senny Mayulu va manquer plusieurs semaines de compétition. Son retour est prévu vers la fin octobre, indique Canal Plus. Après Bradley Barcola, Luis Enrique est donc privé du jeune attaquant qui s’était illustré en marquant contre le FC Barcelone en Ligue des champions (2-1).

Un casse-tête pour Luis Enrique

Senny Mayulu sera sans doute absent lors du prochain match du PSG face au RC Strasbourg ainsi que le déplacement à Leverkusen sur la scène européenne. Malgré cette cascade de blessures au Paris SG, Luis Enrique peut entrevoir la lumière au bout du tunnel. Des blessés de longue date sont proches d’un retour.

🚨🚨 Senny Mayulu touché à une cuisse : son absence pourrait durer jusqu’à fin octobre, ce qui compromettrait sa participation face à Strasbourg en Ligue 1 et Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. #PSG (David Berger, Canal+) pic.twitter.com/CLN4CjJHH4 — ParisTeam (@Paristeamfr) October 7, 2025

Lire aussi : PSG : Luis Enrique réalise un coup parfait en Ligue 1 !

Ousmane Dembélé a notamment entamé sa phase de rééducation, et Désiré Doué est à deux pas de réintégrer le groupe. Ces retours imminents seront très importants, car le club de la capitale s’apprête à affronter un calendrier dantesque, avec sept matchs à disputer en seulement 24 jours. Le staff devra donc jongler avec l’effectif, mais l’infirmerie pourrait enfin se vider au meilleur moment.