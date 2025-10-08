Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un roc turc !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a déjà trouvé le potentiel successeur de Marquinhos. La pépite évolue en Belgique.

Mercato PSG : Un défenseur attendu à Paris cet hiver ?

Les blessures s’enchaînent au PSG et pourtant, les résultats restent au rendez-vous. Les hommes de Luis Enrique sont premiers au classement en Ligue 1 avant cette trêve internationale. Derrière cette réussite, une inquiétude grandit : comment assurer la relève d’un secteur défensif vieillissant, où on se dirige vers la fin de l’ère Kimpembe-Marquinhos ?

Luis Campos prépare déjà la suite. Le directeur sportif reconstruit petit à petit l’effectif. L’arrivée d’Illia Zabarnyi cet été en est le premier signe. Le jeune Ukrainien s’adapte peu à peu à la Ligue 1, preuve que Paris amorce une transition mesurée. Mais l’idée d’un nouveau renfort est évoquée, et le nom de Yasin Ozcan commence à circuler à Paris.

Selon le journaliste Robin Bairner, le défenseur turc serait un profil idéal pour renforcer la défense centrale. Formé à Aston Villa, prêté à Anderlecht, Ozcan brille déjà à 19 ans. Deux matchs de Conference League, il montre de très belles qualités. Estimé à 7,5 millions d’euros, le joueur reste sous contrat jusqu’en 2029. Les dirigeants du PSG n’ont pas encore dégainé une offre pour le jeune crack. Luis Campos attend le bon moment pour agir.