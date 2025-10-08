Mercato LOSC : Bruno Génésio surveille déjà un crack malien

L’entraîneur du LOSC ne perd pas de temps ! Bruno Génésio tenterait d’attirer un jeune milieu de terrain en vue du prochain mercato de janvier. D’autres clubs européens sont en embuscade.

Mercato : Bruno Génésio voudrait attirer Aboubacar Diarra au LOSC

C’est un secret pour personne : le LOSC est moins bien en ce début de saison. Les hommes de Bruno Génésio n’ont engrangé qu’un seul point sur leurs trois dernières rencontres. Ils ont chuté à la septième place de Ligue 1. Cette trêve d’octobre est donc l’occasion pour eux d’effectuer quelques réajustements et de préparer la reprise.

Bruno Génésio semble aussi anticiper le prochain mercato de janvier. L’entraîneur lillois aurait dans le collimateur un jeune joueur malien à fort potentiel. Aboubacar Diarra aurait tapé dans l’œil des recruteurs nordistes, indiquent plusieurs sources locales.

Attention à la concurrence du Stade Rennais

Le milieu de terrain évolue actuellement à l’Académie Jean-Marc Guillou (JMG). Il a même porté le brassard de capitaine de l’équipe U20 du Mali. Ses qualités techniques et ses accélérations font de lui un milieu très suivi. Le LOSC aurait même entamé les premiers échanges en vue de devancer les autres courtisans.

Le RB Salzbourg tenterait aussi de le convaincre de signer en Autriche, tandis que le RSC Anderlecht serait aussi sur ses traces. Et ce n’est pas fini. En France, le Stade Rennais serait également à l’affût. Même son de cloche pour Clermont, qui pourrait lui offrir un temps de jeu plus conséquent et rapide en Ligue 1. La bataille promet ainsi d’être intense pour Aboubacar Diarra.