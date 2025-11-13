Mercato : l’OM dégote un top joueur à 20M€

La direction de l’OM fouille un peu partout pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato hivernal. Un roc espagnol est sur la short-list du club phocéen.

Mercato : l’OM fonce sur Oscar Mingueza !

Les dirigeants de l’OM veulent renforcer la défense de l’équipe de Roberto De Zerbi cet hiver. Deuxième de Ligue 1, le club phocéen prépare déjà la seconde partie de saison et vise un renfort fiable. Selon Mundo Deportivo, Oscar Mingueza attire particulièrement l’attention des recruteurs olympiens. À 26 ans, le joueur formé au FC Barcelone s’est imposé au Celta comme un latéral droit polyvalent, capable aussi d’évoluer dans l’axe.

Son contrat expire en juin prochain, un détail qui pousse le club galicien à envisager une vente dès janvier pour ne pas le voir partir libre. Sa clause de libération s’élève à 20 millions d’еurоs, mais le Celta pourrait être disposé à discuter d’un accord.

L’Atаlаnta Bergame s’intéresse également à lui, ce qui pourrait intensifier la concurrence pour son recrutement. Minguеza a déjà disputé 14 chocs cette saison. Il a claqué un pion et a délivré trois passes décisives. Il présente un profil qui pourrait répondre aux besoins immédiats de l’OM.

