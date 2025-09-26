LOSC vs OL : Bruno Genesio lance les hostilités !

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio prévient ses joueurs avant d’affronter son ancien club, Lyon en Ligue 1.

LOSC : Genesio met la pression avant le choc contre Lyon

Après sa victoire contre le SK Brann (2-1) en Ligue Europa, Lille s’est tourné très vite vers Lyon. Bruno Genesio n’a pas voulu tomber dans l’euphorie. Le coach du LOSC sait que son équipe doit hausser son niveau. Il réclame plus de maîtrise technique, davantage de spontanéité, et surtout des intentions offensives. Il souligne la différence entre les deux mi-temps face aux Norvégiens.

La seconde, plus vive, plus directe, lui sert de référence. Le ballon allait vers l’avant, les courses accompagnaient, les mouvements s’enchaînaient. Voilà l’image qu’il veut revoir dimanche face aux Lyonnais. Mais Genesio ne minimise pas l’adversaire. Lyon, solide, dur à manœuvrer, encaisse peu. Un bloc qui sait souffrir. Un défi donc, mais aussi une occasion de dépasser les Gones. Car Lille a des armes.

Le technicien le rappelle. À domicile, le LOSC doit imposer son rythme, mettre de l’intensité, faire parler ses qualités. « Nos axes d’amélioration pour dimanche ? La maîtrise technique dans notre jeu, plus de spontanéité, un petit peu ce qu’on a réussi à faire en deuxième période ce soir (jeudi), où on a trouvé beaucoup plus de jeu vers l’avant, avec des courses, mais aussi la volonté et l’intention de jouer vers l’avant, a énuméré l’ancien coach de l’OL » a déclaré le coach lillois.

Après cinq journées, Lille occupe la cinquième place. Deux points seulement les séparent des Gones. Dimanche, les Dogues peuvent combler l’écart. Mais il faudra livrer une performance XXL.