Mercato : le Stade Rennais traque une pépite à 18 M€ !

Les dirigeants du Stade Rennais négocient un deal en Écosse. Un milieu de terrain belge pourrait débarquer à Rennes lors du prochain mercato hivernal.

Mercato : le Stade Rennais cible une pépite cet hiver !

La situation est un peu tendue au Stade Rennais entre le tacticien du club, Habib Beye et une partie du vestiaire. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant le limogeage du technicien rennais à cause des résultats insuffisants en ce début de saison. Mais la direction du SRFC a mis fin aux rumeurs et a apporté son soutien à Beye.

Le directeur sportif du club breton, Loïc Désiré et le président Arnaud Pouille s’activent encore pour mettre des pépites à sa disposition. Déjà, une nouvelle cible se dessine pour le mercato d’hiver. Selon Media Foot, un nom circule dans les couloirs du Roazhon Park. Il s’agit du meneur de jeu Nicolas Raskin.

Le milieu belge, aujourd’hui aux Glasgow Rangers, plaît beaucoup aux recruteurs rennais. International à cinq reprises, Raskin bénéficie aussi de la confiance du sélectionneur Rudi Garcia. En Écosse, son club l’évalue à environ 18 millions d’euros. Les dirigeants du Stade Rennais préparent le coup pour 2026 et se seraient déjà renseignés sur la situation du joueur. D’autres clubs de Ligue 1 flairent aussi la piste. Le LOSC et l’OM suivraient également le dossier de près.