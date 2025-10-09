Mercato OL : le successeur de Mikautadze arrive !

L’OL galère en attaque après le départ de Georges Mikautadze. Les dirigeants lyonnais traquent une pépite française pour renforcer la ligne offensive de l’équipe.

Mercato OL : Un super crack se rapproche de Lyon !

Le départ de Georges Mikautadze à Villarreal laisse un vide dans l’attaque lyonnaise. Martin Satriano se bat, multiplie les efforts, mais son rendement reste en deçà des attentes. L’OL, souvent muet devant le but, souffre d’un manque d’efficacité. Et cette carence pèse lourd, surtout pour une équipe qui vise l’Europe et rêve du top 4.

Face à cette urgence, la direction multiplie les pistes. Elle cherche un joueur capable de frapper fort dès janvier, un avant-centre qui redonnerait de la vie au jeu offensif. Selon Jeunes Footeux, un nom retient l’attention : Eli Junior Kroupi. Le jeune Français de 19 ans, parti à Bournemouth pour 13 millions d’euros, peine à s’imposer en Premier League. Douze minutes de jeu en cinq matchs : trop peu pour un talent de son calibre. Un prêt cet hiver pourrait relancer sa trajectoire.

Meilleur buteur de Ligue 2 en 2024-2025 avec Lorient (22 buts), Kroupi n’a pas perdu sa cote. Ses qualités de vitesse et de finition plaisent à Lyon, mais aussi à d’autres clubs français. La bataille s’annonce rude, mais l’OL fait feu de tout bois pour l’attirer. Le jeune crack serait aussi chaud pour poser ses valises à Lyon et évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Le deal pourrait se conclure dans les prochaines semaines.