Mercato PSG: Campos réactive une piste séduisante en attaque

Avec les nombreuses blessures dans le secteur offensif, le PSG pourrait bien recruter renforcer à ce poste lors du prochain mercato hivernal. Luis Campos aurait ainsi ressorti un vieux dossier des placards.

Mercato PSG : Luis Campos s’active pour cet hiver

Le Paris Saint-Germain possède un effectif de très grande qualité, mais qui n’est pas des plus pléthoriques. Luis Enrique et Luis Campos ont décidé de miser sur la stabilité l’été dernier et n’ont donc pas voulu s’engager dans un recrutement massif. Une stratégie risquée qui se paye un peu en ce début de saison.

En effet, les blessures s’enchaînent depuis plusieurs semaines, ce qui empêche l’entraîneur du PSG de pouvoir faire progresser son collectif comme il le souhaite véritablement. Même si les Parisiens se maintiennent en tête du championnat et sont parvenus à aller s’imposer à Barcelone sans Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Joao Neves.

Pour éviter de se retrouver dans un tel scénario dans la seconde partie de saison, le club de la capitale devrait se montrer actif durant le prochain mercato hivernal. Une piste offensive d’envergure tentée l’été passé pourrait ainsi revenir à la surface en janvier.

Ademola Lookman disponible pour cet hiver ?

Discret l’été dernier, le PSG s’apprête ainsi à renforcer son effectif cet hiver. Parmi les postes que veulent renforcer Luis Campos et Luis Enrique, celui d’avant-centre. Et d’après les informations de Sport Bild, le Paris SG envisagerait notamment de revenir à la charge pour Ademola Lookman, l’attaquant de l’Atalanta Bergame qui figure toujours sur les tablettes du conseiller sportif Luis Campos.

De retour dans le groupe du club italien après des semaines de suspension suite à sa volonté de rejoindre l’Inter Milan cet été, le Ballon d’Or africain 2024 pourrait ainsi être l’un des gros tubes du marché des transferts de janvier 2026. Reste maintenant à voir si l’Atalanta sera ouvert à une vente d’Ademola Lookman en plein milieu de saison et à quel prix.