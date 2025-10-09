Mercato AS Monaco : Un entraîneur proche de signer !

Les dirigeants de l’AS Monaco se lancent sur un nouvel entraîneur en Belgique. Les deux parties discutent.

Mercato AS Monaco : Pocognoli, la piste chaude du Rocher

L’AS Monaco peine pour trouver un nouveau tacticien. Pendant la trêve internationale, le club cherche un nouveau souffle sur le banc. Adi Hütter, affaibli par un début de saison décevant notamment un lourd revers face à Bruges (4-1) et un nul contre Nice (2-2), voit son poste menacer.

Dans les discussions internes, un nom circule. Il s’agit de Sébastien Pocognoli. Ancien défenseur belge, désormais entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, il séduit. Son équipe joue bien, gagne souvent, et plaît en Europe. Sous ses ordres, les Bruxellois sont champions et livrent de belles performances. Son profil plaît à Monaco, qui y voit un plan B crédible après plusieurs refus.

Edin Terzić, ex-Dortmund, a dit non. Sérgio Conceição, ex-Porto, a pris la route de l’Arabie saoudite. Thiago Motta, lui, préfère rester en Italie. Alors, Monaco avance sur Pocognoli. Les premiers échanges ont eu lieu. Rien n’est signé, mais la piste prend de l’ampleur. Les dirigeants veulent boucler vite, pour relancer l’équipe. Pocognoli sera-t-il le nouvel homme fort du Rocher ?