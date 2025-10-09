Stade Rennais : Habib Beye, cette erreur qui risque de lui coûter cher

Rien ne va plus au Stade Rennais. Le choix de Habib Beye de confier le brassard de capitaine à Valentin Rongier, arrivé cet été, aurait provoqué une véritable fracture au sein du vestiaire. À tel point que son avenir sur le banc est désormais menacé.

Stade Rennais : Un vestiaire en ébullition

Arrivé l’hiver dernier pour relancer un Stade Rennais en perte de repères, Habib Beye voit aujourd’hui son projet vaciller. Les résultats ne suivent plus (quatre matchs nuls consécutifs contre Angers, Nantes, Lens et Le Havre) et la tension monte dans les couloirs du Roazhon Park. Le technicien sénégalais est de plus en plus contesté, non seulement par sa direction, mais aussi par une partie du groupe.

Selon plusieurs sources internes, certains cadres, dont Seko Fofana et Brice Samba, n’auraient plus confiance en leur entraîneur. Le malaise s’est accentué avec une décision symbolique : la nomination de Valentin Rongier comme capitaine, alors que ce dernier venait à peine de poser ses valises en Bretagne.

Le choix Rongier, une erreur fatale pour Habib Beye ?

D’après les révélations de Walid Acherchour sur RMC, cette décision serait « très mal passée » dans le vestiaire. « J’ai l’écho que ça pue, ça sent mauvais pour Habib Beye au Stade Rennais. Après Le Havre, on lui a fait comprendre. Aujourd’hui, c’est tendu, il y a beaucoup de tensions sur son avenir », a confié le journaliste.

Seko Fofana, qui convoitait le brassard, n’aurait pas digéré cette mise à l’écart. Résultat : le climat est électrique et la confiance brisée. À la reprise, face à Auxerre puis Nice, Habib Beye jouera probablement ses dernières cartes. Son sort pourrait se sceller au prochain faux pas.