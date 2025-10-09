Mercato OM : Arrivé cet été, il annonce déjà son départ !

À peine débarqué à l’OM, Matt O’Riley prépare déjà ses valises. Le milieu de terrain danois, prêté par Brighton sans option d’achat, a confirmé qu’il retournera en Premier League à la fin de la saison.

Mercato OM : Un passage express sur la Canebière pour Matt O’Riley

Recruté cet été par l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt sec, Matt O’Riley n’aura donc pas vocation à s’inscrire dans la durée. L’international danois de 24 ans, en pleine ascension, a mis fin au suspense sur son avenir dans un entretien au Daily Record. « C’est une très bonne expérience pour moi de jouer à l’OM », s’est-il réjoui.

« Je profite de chaque instant et j’essaye de ne pas penser plus loin. Je sais que je vais revenir à Brighton, mais vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football », a-t-il déclaré. Des propos lucides, teintés de respect, mais qui sonnent déjà comme un adieu. Pour l’OM, la nouvelle tombe comme une douche froide, tant le joueur s’était rapidement imposé dans l’entrejeu par sa justesse technique et sa vision du jeu.

L’expérience marseillaise, un tremplin avant le retour

Malgré ce départ annoncé, Matt O’Riley garde un attachement sincère à son passage à Marseille. « J’étais bien conscient que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club a de nombreux fans passionnés et joue un bon style de football qui me convient parfaitement. J’ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. Cela aide énormément en tant que joueur », poursuit-il.

Une déclaration qui résume bien l’état d’esprit d’un joueur professionnel, lucide et reconnaissant. Pour les supporters phocéens, il ne restera peut-être qu’une saison, mais une saison marquée par la qualité et la classe d’un milieu qui, même de passage, aura laissé sa trace au Vélodrome.