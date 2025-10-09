Mercato PSG : Gilberto Mora, Campos reçoit une réponse cash

Le PSG avait des vues sur Gilberto Mora, jeune prodige mexicain de Tijuana. Mais selon un proche du joueur, le rêve du crack de 16 ans ne mène pas à Paris… mais bien à Madrid.

Mercato PSG : Gilberto Mora, un nouveau joyau dans le viseur de Luis Campos

Toujours en quête de pépites, le PSG n’a pas attendu pour s’intéresser à Gilberto Mora, sensation mexicaine de la Coupe du monde U20. À seulement 16 ans, le joueur de Tijuana impressionne par sa maturité et sa technique, des qualités qui n’ont pas échappé au regard attentif de Luis Campos. Le directeur sportif parisien espère bâtir à long terme un effectif mêlant jeunesse et talent mondial.

Mais dans ce dossier, la concurrence s’annonce féroce. Le Real Madrid, habitué à devancer tout le monde sur les jeunes sud-américains, suit également le joueur de très près. Et cette fois, Paris risque de s’incliner sans même livrer bataille. Ignacio Ruvalcaba, l’un des formateurs du joueur à Tijuana, a confié à ESPN : « Il n’a qu’un rêve : le Real Madrid. Il adore les regarder jouer et se voit bien y évoluer. »

Un amour assumé, confirmé par une autre anecdote : « On plaisante toujours avec lui parce qu’il est supporter du Real Madrid. Il regarde toujours leurs matchs et on parie sur des petits détails », raconte-t-il. Autant dire que le PSG pourrait revivre un scénario à la Mastantuono, ce jeune talent argentin qui, lui aussi, avait préféré les Merengues aux Rouge et Bleu.