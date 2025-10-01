Mercato : le Stade Rennais dégote un phénomène de 18 ans

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré cible déjà une pépite en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un super crack !

La direction du Stade Rennais avance déjà ses pions pour frapper de jolis coups lors du prochain mercato hivernal. Le club breton vise une pépite en France. Le jeune crack montre de belles qualités. Il s’agit de Hatem Mimoune. C’est un milieu offensif franco-marocain de 18 ans. La saison passée, il a brillé avec les U19 de Dijon. Trois buts, trois passes décisives, seulement en six matchs de Coupe Gambardella.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Breel Embolo déjà sur le départ ?

En finale, contre Rennes, son équipe a perdu (2-3). Mais lui, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Ses performances XXL ont attiré l’attention de nombreux recruteurs. Son profil ? Polyvalent. Il peut jouer dans l’axe, mais aussi sur les ailes. Dijon ne s’y est pas trompé. Le club l’a vite blindé. Il est sous contrat jusqu’en 2029. Une sécurité, mais pas un frein aux convoitises.

À voir

OM : De Zerbi rattrape un record du PSG en champions League

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ?

Car le Racing Club de Lens, le Stade Rennais et le LOSC observent, selon les informations de Jeunes Footeux. Ils suivent chaque pas du jeune joueur. Considéré comme l’un des plus gros talents de la génération 2007, il attise les convoitises. Ses chiffres en U19 National confirment : 4 buts, 9 passes décisives en 19 matchs. De quoi accélérer sa trajectoire. Même si, pour l’instant, il n’a pas encore joué avec les pros.