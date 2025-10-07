OM : La surprise de De Zerbi fait une victime en attaque !

L’impact des choix de Roberto De Zerbi se fait sentir à l’OM. En donnant sa chance au jeune Robinio Vaz, l’entraîneur marseillais a par la même occasion relégué un autre attaquant au placard.

OM : De Zerbi lui donne sa chance, Robinio Vaz boulevers la hiérarchie des attaquants

Roberto De Zerbi peut se réjouir en ce début de saison. Son OM occupe actuellement la deuxième place du Championnat après une série de quatre victoires consécutives. Lors du dernier match contre Metz (3-0), l’entraîneur italien a même surpris tout le monde en titularisant le jeune Robinio Vaz à la pointe de l’attaque.

Ce choix tactique de De Zerbi visait à apporter de la profondeur. Et ce pari fût un succès : l’attaquant de 18 ans a été percutant et a délivré sa première passe décisive cette saison. Même si Robinio Vaz est sorti à l’heure de jeu en raison d’une gêne musculaire, l’entraîneur de l’OM a salué son impact. De Zerbi dispose d’un arsenal offensif performant. Notamment avec Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, et Robinio Vaz.

Neal Maupay mis au placard à Marseille

Cette ascension fulgurant du jeune joueur a toutefois fait une victime au sein de l’effectif : Neal Maupay est totalement éclipsé. Le Franco-Argentin n’a disputé aucune rencontre depuis le début de la saison. Ce temps de jeu inexistant confirme son absence dans les plans de Roberto De Zerbi.

Cela rend son départ de l’OM quasi inéluctable. Le prochain mercato hivernal sera sans doute la meilleure option pour lui d’aller voir ailleurs. Un transfert lui permettrait de relancer sa carrière loin du Vélodrome. Reste à savoir si Neal Maupay l’entend de cette oreille. Pour le moment, l’ancien Niçois reste accroché à son contrat expirant en juin 2028 à l’Olympique Marseille.