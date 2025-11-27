PSG – Tottenham : Luis Enrique dézingue Lucas Hernandez !

Expulsé sur une faute totalement insensée mercredi soir, alors que le PSG dominait Tottenham (5-3), Lucas Hernandez n’a pas échappé aux critiques de son entraîneur Luis Enrique.

Luis Enrique à Lucas Hernandez : « Ce n’est pas la première fois »

Entré en jeu à la pause après la sortie inquiétante de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a bien rempli sa mission jusqu’à sa grossière faute sur Xavi Simons. Au duel avec l’attaquant des Spurs, l’international français de 29 ans lui a assené un coup de coude volontaire au visage, à la 90e minute de jeu, alors que le Paris Saint-Germain menait par deux buts d’écart. Tout logiquement, Lucas Hernandez a été sanctionné d’un carton rouge, laissant ses coéquipiers à 11 contre 10 dans les arrêts de jeu.

Lisez aussi : PSG Mercato : Lucas Hernandez fait une sacrée révélation !

De quoi provoquer la colère de Luis Enrique. Un bémol à la belle soirée européenne du PSG. Au micro de Canal+ après la rencontre, le coach espagnol de 55 ans a publiquement tancé son joueur en déclarant notamment : « ce n’est pas la première fois. C’est bizarre, ce n’est pas normal. Il faudra en parler. C’est dangereux. Je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler. »

À voir

Mercato FC Nantes : Ebnoutalib proche de signer ?

Après la blessure d’Achraf Hakimi, qui oblige déjà le successeur de Christophe Galtier a innové dans le couloir droit de la défense, le Champion du Monde 2018 prive ainsi le Paris SG d’une doublure à Nuno Mendes pour la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Outre l’ancien coach du Barça, d’autres personnes ont aussi fracassé le natif de Marseille après son geste inutile sur Xavi Simons.

Lisez aussi : Pavard à l’OM : Lucas Hernandez tombe des nues

Sur Twitter, Florian Gazan n’a pas du tout apprécié le coup de coude de l’ancien défenseur du Bayern Munich sur l’ex-Titi. « Lucas Hernandez qu’il prenne minimum 3 matchs voire 5 même ! Honteux de faire ça alors qu’en plus le match est gagné ! », s’est énervé l’animateur français. Même son de cloche chez le journaliste de France Football, Nabil Djellit, qui, dépité par le geste du numéro 21 du Paris SG, à lance sur le réseau social : « Hernandez gâche tout. Hallucinant… »

Lire aussi sur Lucas Hernandez :

Mercato : Lucas Hernandez finalement prêt à quitter le PSG ?

À voir

Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

FLASH Mercato : Lucas Hernandez prépare son départ au PSG !

PSG Mercato : Le Paris SG acte le départ de Lucas Hernandez