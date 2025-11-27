OM : Terrible coup dur pour De Zerbi après Newcastle !

Après son victoire contre Newcastle (2-1), une mauvaise nouvelle secoue l’OM. Roberto De Zerbi devrait composer sans Pierre-Emerick Aubameyang pour le prochain match contre l’Union Saint-Gilloise.

L’OM décimé, De Zerbi sera privé d’Aubameyang

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle performance mardi soir en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont battu Newcastle United sur le score de 2 buts à 1. Cette victoire leur permet de croire à nouveau à une qualification pour les barrages. Les Olympiens sont désormais 21es au classement.

Lire aussi : OM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !

Pierre-Emerick Aubameyang est sans contexte le héros de cette victoire. L’attaquant gabonais a signé un doublé pour renverser Newcastle. Cela a aussi mis fin à une longue série de matchs sans victoire face à des équipes du Top 4 européen. Sa prestation a été décisive e pour l’obtention des trois points.

Un départ pour la CAN au Maroc

Mais cette victoire est rapidement tempérée par un terrible coup dur. Pierre-Emerick Aubameyang devrait manquer le prochain match de Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise, prévu le 9 décembre 2025. La raison ? La FIFA a imposé aux clubs de libérer leurs joueurs africains dès le 8 décembre en vue de la CAN 2025.

🚨 Aubameyang sera absent pour le match face à l'Union Saint-Gilloise !



Le gabonais aura déjà rejoint sa sélection pour la CAN. pic.twitter.com/cC7OxdKmOX — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 26, 2025

Aubameyang devrait ainsi rejoindre sa sélection à cette période. Son départ sera un terrible coup dur pour De Zerbi. L’entraîneur de l’OM déjà confronté à plusieurs blessures au son effectif. Facundo Medina et Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie. Le Gabonais reste le fer de lance de l’attaque de l’OM dans cette compétition. Son départ pour la CAN privera l’équipe de De Zerbi d’une force de frappe indispensable face aux Belges.

Lire la suite sur l’OM :

OM : C’est confirmé ! Un grand buteur a signé à Marseille

À voir

OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

OM : La prédiction folle qui enflamme tout Marseille

OM : Pablo Longoria s’enflamme pour un renfort surprise