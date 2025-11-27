Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un super crack à 50 M€

Un milieu français est sur les tablettes des dirigeants du PSG à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Les Italiens ont fixé le prix de leur joueur.

Mercato PSG : Luis Campos vise un crack en Italie !

Le PSG veut relancer la piste Manu Koné lors du prochain mercato hivernal pour renforcer son entrejeu. Le milieu tricolore évolue actuellement à l’AS Roma. Il était suivi par l’Inter Milan l’été dernier et il avait même envisagé un départ. Finalement resté dans la capitale italienne, il enchaîne les bonnes performances : 16 matchs, une passe décisive. Son nom circule encore à l’approche du mercato hivernal.

Selon le compte X PSG Inside-Actus, Paris veut toujours attirer l’ancien milieu de Toulouse et du Borussia Mönchengladbach. Et pour convaincre Rome, le leader de Ligue 1 serait prêt à mettre 50 M€ sur la table. C’est exactement la valeur estimée par Transfermarkt, un montant bien supérieur aux 18 M€ déboursés par la Roma en 2024. Une offre pareille peut faire réfléchir la Louve.

Mais on ignore si Manu Koné va donner son feu vert pour poser ses valises à Paris. Il risque de cirer le banc à cause de la rude concurrence au milieu du PSG. Koné pourrait s’imposer dans un grand club puisqu’il a les atouts nécessaires. Mais veut-il vraiment prendre le risque de perdre du temps de jeu à Paris ? Les trois titulaires actuels Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, semblent intouchables. Le Paris SG attend sa décision.

