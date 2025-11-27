Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye a déjà confirmé deux forfaits avant le choc face au FC Metz. Un autre cadre est incertain.

Stade Rennais : Habib Beye privé de deux cadres

Le Stade Rennais reste sur trois victoires consécutives. L’équipe sort d’un mois de novembre solide, presque parfait, et veut l’achever avec un quatrième bon résultat en Lorraine. Le club breton a retrouvé sa forme après une période difficile. Les mauvais résultats ont failli provoquer le départ du tacticien du club, Habib Beye. Mais les dirigeants rennais lui ont fait confiance et il a pu renverser la tendance.

Le prochain choc sera contre le FC Metz. Les Rennais vont viser une nouvelle victoire avant d’affronter le PSG. En conférence de presse avant cette affiche contre les Grenats, le coach rennais, Habib Beye a dressé la liste des absents. Seko Fofana, en phase de reprise, ne rejouera pas tout de suite. Le milieu ivoirien, champion d’Afrique 2023, traîne ce pépin musculaire contracté pendant la trêve internationale.

Seko Fofana se remet, doucement, mais pas assez vite pour ce match. Il avait déjà manqué le choc contre l’AS Monaco. Nordan Mukiele aussi est indisponible. Et Kader Meïté, touché aux adducteurs, n’a pas participé à la séance ouverte au public. Il est incertain pour le voyage à Metz.

