OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

Il y aurait un revirement dans le dossier Endrick au Real Madrid, a un mois de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Endrick, un prêt à l’OL sans option d’achat en vue

Plusieurs sources, notamment brésiliennes, avaient annoncé un accord de principe entre le Real Madrid et l’OL pour le prêt d’Endrick. Des détails sur le deal avaient même été dévoilés. Le club madrilène avait opté pour un prêt d’une durée de six mois, sans option d’achat.

À Lyon, Paulo Fonseca avait appelé l’attaquant en difficulté à Madrid pour le rassurer sur le temps de jeu recherché, qui le pousse à vouloir quitter les Merengues. Ces dernières semaines, il ne restait plus que des détails à régler pour l’arrivée effective de l’international Brésilien a Lyon en janvier 2026.

Mercato : Le Real Madrid temporise pour Endrick

Mais un journaliste d’El Chiringuito croit savoir que les derniers détails évoqués ne sont pas encore réglés. Il annonce, contre toute attente, « qu’il n’y a qu’un accord verbal avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt d’Endrick ».

Il insiste même en justifiant la position du Real Madrid : « Il n’y a absolument rien de signé. Le Real Madrid veut attendre que le mercato ouvre au cas où un attaquant se blesserait. Endrick pourrait le remplacer. Ou s’il y a un changement de coach et que le nouveau compte sur Endrick ».

L’OL doit donc patienter, tout en croisant les doigts, pour espérer récupérer la pépite brésilienne en janvier.

Mercato OL : En plus d’Endrick, un attaquant roumain visé