OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

Afficher l’index Masquer l’index
Il y aurait un revirement dans le dossier Endrick au Real Madrid, a un mois de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.
Endrick, un prêt à l’OL sans option d’achat en vue
Plusieurs sources, notamment brésiliennes, avaient annoncé un accord de principe entre le Real Madrid et l’OL pour le prêt d’Endrick. Des détails sur le deal avaient même été dévoilés. Le club madrilène avait opté pour un prêt d’une durée de six mois, sans option d’achat.
À Lyon, Paulo Fonseca avait appelé l’attaquant en difficulté à Madrid pour le rassurer sur le temps de jeu recherché, qui le pousse à vouloir quitter les Merengues. Ces dernières semaines, il ne restait plus que des détails à régler pour l’arrivée effective de l’international Brésilien a Lyon en janvier 2026.
Mercato : Le Real Madrid temporise pour Endrick
Mais un journaliste d’El Chiringuito croit savoir que les derniers détails évoqués ne sont pas encore réglés. Il annonce, contre toute attente, « qu’il n’y a qu’un accord verbal avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt d’Endrick ».À voirStade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !
Lisez aussi : OL : 2 défenseurs et 2 attaquants absents contre le Maccabi
Il insiste même en justifiant la position du Real Madrid : « Il n’y a absolument rien de signé. Le Real Madrid veut attendre que le mercato ouvre au cas où un attaquant se blesserait. Endrick pourrait le remplacer. Ou s’il y a un changement de coach et que le nouveau compte sur Endrick ».
L’OL doit donc patienter, tout en croisant les doigts, pour espérer récupérer la pépite brésilienne en janvier.
Lire aussi sur l’OL :
L’OL encore secoué par le litige Botafogo-Eagle Football
OL : Fonseca peut-il réussir à hisser Lyon sur le podium ?À voirPSG – Tottenham : Luis Enrique dézingue Lucas Hernandez !