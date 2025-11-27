Mercato FC Nantes : Ebnoutalib proche de signer ?

Le jeune attaquant allemand, Younes Ebnoutalib attise les convoitises du FC Nantes en vue du prochain mercato hivernal. Mais la concurrence est rude sur ce dossier.

Mercato FC Nantes : Kita cible Ebnoutalib

Les dirigeants du FC Nantes craquent pour une révélation de deuxième division allemande. Le patron du FCN, Waldemar Kita veut renforcer l’attaque, dès l’hiver, pour permettre à l’équipe de Luis Castro de sortir la tête de l’eau. L’équipe souffre, marque peu, et le maintien s’éloigne déjà. Alors, Nantes cherche de renforts pour renverser la tendance.

Ces derniers jours, le nom d’un buteur circule à la Beaujoire. Celui de Younes Ebnoutalib. Le président nantais suit le dossier. Il veut offrir à Luis Castro une arme offensive supplémentaire. Le FCN a besoin d’un joueur qui marque et qui pourrait effrayer les défenses adverses. D’où cet intérêt pour le crack allemand.

À voir

OM : C’est confirmé ! Un grand buteur a signé à Marseille

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un phénomène malien arrive !

Ebnoutalib, 22 ans, joue en D2 allemande, au SV 07 Elversberg. Sous contrat jusqu’en 2028, il signe une saison impressionnante : 10 buts en 13 matches. Cette efficacité attire du beau monde à l’approche du mercato hivernal. Villarreal, Bologne, Brême, Francfort : plusieurs clubs regardent aussi le même profil, selon les informations de Fichajes. Transfertmarkt, de son côté, évalue l’attaquant à 1,5 M€. Les dirigeants allemands pourraient ouvrir la porte au départ de leur pépite cet hiver s’ils reçoivent une belle offre.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un gros transfert est bouclé !

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab sur le départ ?

À voir

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un super crack à 50 M€

Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Quinten ?