De Zerbi à deux doigts de quitter l’OM : La révélation choc !

Avant de devenir le maître tacticien adulé du Vélodrome, Roberto De Zerbi a failli plier bagage dès son arrivée. Une révélation signée Christophe Dugarry, qui rappelle qu’entre l’Italien et l’OM, tout n’a pas toujours été si idyllique.

OM : De Zerbi, un coup de sang qui aurait pu tout changer

En novembre 2024, l’OM traverse la tempête. Battus par Auxerre, les Marseillais pataugent, et De Zerbi, tout juste arrivé, est déjà au bord de la rupture. Devant la presse, le technicien italien lâche une bombe restée célèbre. « J’en ai parlé avec Benatia et Longoria, je viens de la rue, je dis les choses comme elles sont », a-t-il lancé, comme pour planter le décor.

Puis de poursuivre : « Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir, je casse mon contrat, je pars sans l’argent. Je m’en fous, c’est pas mon problème ». Une sortie brutale, sincère, à son image. Ce soir-là, le projet marseillais aurait pu s’effondrer. Mais De Zerbi est resté. Et quelques mois plus tard, il fait taire les sceptiques par le jeu et les résultats.

Dugarry règle ses comptes

Christophe Dugarry, jamais avare de franchise, n’a pas oublié cet épisode explosif. Sur RMC, le champion du monde 1998 remet les pendules à l’heure : « Vous avez tous la mémoire courte. Je vous rappelle qu’au bout de trois mois, il voulait partir de l’OM. N’oublions pas la saison dernière : neuf défaites, cinq-six nuls, un coup les cojones, un coup l’arbitre… »

Et d’ajouter, sans détour : « L’an dernier, ce que j’ai vu ne m’a pas plu. Le jeu proposé m’a ennuyé. S’il doit y avoir un ‘style De Zerbi’, il paraît plus évident aujourd’hui ». Un tacle en règle, certes, mais aussi une reconnaissance implicite : De Zerbi a su transformer la crise en succès. À Marseille, on sait que la passion brûle fort. Et parfois, c’est ce feu-là qui forge les plus belles renaissances.