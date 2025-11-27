OM : C’est confirmé ! Un grand buteur a signé à Marseille

L’OM tient enfin son héros du moment, et le vestiaire ne s’en cache plus : Pierre-Emerick Aubameyang marche sur l’eau. Son doublé face à Newcastle a réveillé un Vélodrome déjà bouillant et confirmé son statut de patron offensif.

OM : Aubameyang, le retour d’un tueur des surfaces

Mardi soir, l’OM avait besoin d’un leader pour survivre en Ligue des champions. Pierre-Emerick Aubameyang a répondu présent, encore une fois, en claquant un doublé qui a offert un précieux succès face à Newcastle (2-1). Une performance qui n’a surpris personne au sein du club, tant le Gabonais affiche une forme insolente depuis le début de saison. Revenu l’été dernier avec l’étiquette du joueur revenu de loin après l’Arabie saoudite, l’attaquant a balayé les doutes d’un coup de crampon.

Dans le vestiaire, c’est l’unanimité. Benjamin Pavard, impressionné comme rarement, n’a pas caché son admiration : « Il n’a rien à prouver à personne. Sa carrière parle pour lui. C’est un grand buteur et une super personne. On est très contents de l’avoir et il mérite tout ce qui lui arrive, parce que c’est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui », a confié le champion du monde en zone mixte. Des mots lourds, posés comme une attestation officielle : Marseille a retrouvé son buteur star.

Un vestiaire conquis, un Vélodrome en fusion

Si Aubameyang aimante les ballons, il aimante aussi les sourires. Son implication, son énergie et ses buts redonnent vie à un groupe qui avait besoin d’un guide. L’OM retrouve du rythme, de la confiance et surtout cet instinct collectif indispensable pour exister au plus haut niveau européen. Avec un leader aussi performant, l’espoir renaît naturellement. Mais Benjamin Pavard a tenu à rappeler que la soirée avait offert bien plus qu’un simple succès.

« Magnifique, magnifique… J’en ai encore des frissons », avoue-t-il, touché par l’atmosphère du Vélodrome. Le défenseur poursuit : « L’ambiance de la première à la dernière minute était exceptionnelle. On a mis beaucoup de courage, on a fait beaucoup de sacrifices ensemble et ce qui compte le plus, c’est la victoire ». Une déclaration qui confirme à quel point Marseille, poussé par une enceinte incandescente, retrouve ce supplément d’âme qui fait sa légende.

