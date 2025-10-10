OM : De Zerbi prend cher pour sa sortie sur Rabiot

Les propos de Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot ne sont pas restés sans échos. Quelques heures seulement après la sortie de l’entrainement de l’OM, l’ancien international français, Jérôme Rothen, a littéralement pulvérisé l’entraîneur marseillais dans son émission sur RMC, tout en dénonçant une attitude « sans classe » et pleine de contradictions.

OM : Rothen dézingue De Zerbi pour Rabiot

Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots. L’ex-Parisien a reproché à Roberto De Zerbi son changement de ton à propos d’Adrien Rabiot, avec qui il avait pourtant entretenu une bonne relation avant le départ houleux du milieu français. « La classe ne s’achète pas… Il avait l’occasion d’être classe », a lancé Rothen, visiblement excédé. Pour lui, le technicien italien a manqué de cohérence et de dignité en saluant le départ du joueur.

Lire aussi : OM : Bagarre Rabiot, De Zerbi contredit son ancien joueur !

À voir

Le PSG sème la panique totale au Barça !

Rothen a rappelé que De Zerbi avait encensé Rabiot quelques mois plus tôt pour son professionnalisme et sa personnalité. « L’année dernière, il parlait du professionnalisme et de la personnalité de Rabiot, mais aussi de son caractère. Il aimait l’homme qu’il était », a-t-il rappelé avant de s’indigner : « Comment peux-tu passer d’un mec que tu idolâtres à dire que son départ est un bien ? Moi, je suis abasourdi ». Une sortie qui en dit long sur le climat tendu autour de l’OM…