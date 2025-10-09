OM : Bagarre Rabiot, De Zerbi contredit son ancien joueur !

La rupture entre Adrien Rabiot et l’OM continue de livrer ses secrets. Le Français tentait de minimiser l’altercation qui a précipité son départ. Mais Roberto De Zerbi apporte une version différente.

OM : De Zerbi démonte la version d’Adrien Rabiot

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne sont plus des joueurs de l’Olympique de Marseille. Ils ont quitté le navire phocéen cet été à la suite d’une décision radicale. L’OM a décidé de se séparer d’eux après leur violente bagarre dans les vestiaires. Cette altercation a marqué les esprits en interne. Et si le milieu tricolore a tenté de minimiser l’incident, Roberto De Zerbi apporte lui une version bien plus tranchée.

Lire aussi : De Zerbi à deux doigts de quitter l’OM : La révélation choc !

À voir

Mercato : le Stade Rennais traque une pépite à 18 M€ !

Lors de sa présentation à l’AC Milan, Adrien Rabiot avait en effet dédramatisé les faits. Il affirmait que cette altercation n’était qu’un simple « truc de vestiaire qui peut arriver partout ». Cette version se heurte au témoignage sans appel de l’entraîneur de l’OM. Roberto De Zerbi a fait part de son immense choc dans un long entretien accordé au Corriere della Sera.

Il a insisté sur le caractère inédit de l’événement. « Est-ce déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et je viens de la rue », a-t-il déclaré. Ses mots contredisent directement son ancien joueur sur la violence de l’altercation. Ils confirment également la position de la direction de l’Olympique de Marseille sur ce sujet.

La ligne dure de l’Olympique de Marseille

Le président Pablo Longoria avait notamment qualifié cet incident dans les vestiaires de « bagarre sans limite » et « complètement inouïe dans le monde du football ». Le staff et la direction de l’OM sont visiblement unanimes sur ce point : l’incident était loin d’être un simple accrochage. Ces déclarations mettent en exergue le gouffre entre la perception du joueur et celle du club.

Lire aussi : OM : La surprise de De Zerbi fait une victime en attaque !

À voir

Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’un cadre !

Quoi qu’il en soit, le départ de Rabiot et de Rowe n’était pas un choix par défaut. C’était une nécessité pour rétablir l’autorité et les valeurs du vestiaire. De Zerbi a ainsi rappelé le respect des règles, même pour les stars.