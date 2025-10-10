FC Nantes : Anthony Lopes a pris une décision pour son avenir

Transfuge de l’OL, Anthony Lopes s’impose comme l’un des cadres du FC Nantes. À 35 ans, le gardien portugais impressionne et ne cache plus son envie de s’inscrire dans la durée chez les Canaris.

FC Nantes : Anthony Lopes, un leader déjà incontournable à la Beaujoire

Arrivé dans une équipe en pleine reconstruction, Anthony Lopes s’est très vite imposé comme un pilier du vestiaire nantais. Son expérience, son charisme et son niveau de performance ont mis tout le monde d’accord. Pour Louis Chrestian, suiveur du club, « c’est tout simplement le meilleur joueur du FC Nantes cette saison. Autour de lui, l’équipe est jeune et manque parfois d’expérience, mais lui continue d’être irréprochable. À 35 ans, il prouve qu’il n’est pas trop vieux pour être titulaire, surtout dans une équipe qui joue le maintien ».

Les supporters, d’abord sceptiques, sont désormais conquis. Lopes, lui, semble s’épanouir dans ce rôle de cadre respecté, symbole d’un club en quête de stabilité.

Lopes veut prolonger l’aventure nantaise

Décisif et exemplaire, l’ancien portier de l’OL n’a jamais caché son envie de poursuivre l’aventure. Dans une interview accordée à L’Équipe, il a confirmé sa disponibilité pour prolonger : « J’ai un an en option (activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués). Tout est ouvert. Moi, j’ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien… Tant que mon corps répond favorablement à l’exigence du haut niveau, je ne me fixe aucune limite. »

Louis Chrestian abonde dans le même sens et souhaite voir les Canaris s’appuyer sur lui encore quelques années. « Anthony Lopes est une valeur sûre, un joueur à l’éthique irréprochable. Le FCN doit s’appuyer sur lui pour bâtir l’avenir », a-t-il confié. Un message clair, presque une déclaration d’amour : Anthony Lopes veut finir sa carrière à Nantes. Et les Canaris auraient tort de s’en priver.