Stade Rennais : Habib Beye vers la sortie, c’est confirmé !

Rien ne va plus au Stade Rennais pour Habib Beye. Entre résultats décevants, tensions internes et doutes grandissants, le technicien sénégalais voit sa position sérieusement fragilisée. Jeudi, Jérôme Rothen a confirmé en direct que l’ancien entraîneur du Red Star est désormais sur la sellette.

Stade Rennais : Des résultats qui ne plaident pas en sa faveur de Habib Beye

Sept journées de Ligue 1 et déjà le feu à la maison rouge et noire. Avec seulement deux victoires (face à Marseille (1-0) et Lyon (3-1)) et quatre matchs nuls (Angers, Nantes, Lens, Le Havre), le Stade Rennais patine. Le jeu manque de liant, le vestiaire grince, et les premières fissures apparaissent. Selon RMC Sport, la direction bretonne s’interroge sérieusement sur l’avenir d’Habib Beye, dont l’autorité serait contestée en interne.

Pire, certains cadres, comme Brice Samba et Seko Fofana, n’entretiendraient pas les meilleures relations avec leur entraîneur. Une situation qui mine la cohésion d’un groupe déjà fragilisé par un début de saison en demi-teinte. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a confirmé l’ampleur du malaise. « La réalité, c’est qu’il y a un problème collectif. Seko Fofana et Brice Samba ont été mis en avant, mais il n’y a pas que deux joueurs. Il faut arrêter de croire que des pros vont jouer à 50 %. Ce sont des compétiteurs, pas des saboteurs », a-t-il balancé.

Mais pour l’ancien international, le principal concerné doit aussi se remettre en question. « Ceux qui sont proches de l’environnement rennais disent tous une chose aujourd’hui : si Beye ne se remet pas un peu plus en question et s’il ne fait pas preuve d’humilité, c’est voué à l’échec », assure Rothen. Après la trêve internationale, le Stade Rennais accueillera successivement Auxerre et Nice, les 19 et 26 octobre. Deux rendez-vous cruciaux qui pourraient sceller le sort d’Habib Beye. À défaut d’un électrochoc, la rupture semble désormais inévitable.