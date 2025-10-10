Mercato ASSE : Lucas Stassin impliqué dans un deal à 37 M€

Alors que l’ASSE et Lucas Stassin surfent sur une belle dynamique en Ligue 2, une rumeur inattendue venue d’Italie secoue le Forez. L’AS Rome serait intéressée par le Belge… mais la réalité financière du club romain vient doucher vite l’enthousiasme.

L’ASSE solide et ambitieuse

Vainqueur du MHSC à La Mosson avant la trêve, l’ASSE s’est confortablement installée à la deuxième place du classement. Un début de saison convaincant pour Ivan Gazidis et Eirik Horneland, qui récoltent les fruits d’un mercato estival agité mais fructueux. Entre les feuilletons Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah, les Verts ont su garder le cap et consolider un effectif ambitieux.

Lire aussi : Mercato ASSE : Lucas Stassin sème la panique à Saint-Etienne

Et voilà que le nom de Stassin, âgé de 20 ans, refait surface à l’étranger. Selon plusieurs médias italiens, l’AS Rome suivrait de près le jeune attaquant belge, auteur d’un début de saison remarquable. Une nouvelle qui a évidemment fait réagir dans le Forez.

Une rumeur refroidie par la réalité autour de Stassin

Mais selon les informations recoupées sur place et citées par Jeunes Footeux, cette piste romaine semble peu crédible. Présent au Stadio Olimpico, Loïc J. a confirmé que la Louve, confrontée à une situation financière délicate, cherche surtout à vendre plutôt qu’à recruter. Surtout, les Giallorossi disposent déjà d’un secteur offensif bien garni avec Artem Dovbyk et Evan Ferguson, dont l’option d’achat est fixée à… 37 millions d’euros par Brighton.

À voir

OM : De Zerbi prend cher pour sa sortie sur Rabiot

Lire aussi : ASSE : La bonne nouvelle qui va enflammer tout Saint-Etienne

Une somme colossale qui absorbera une grande partie du budget transferts de la Roma. Autant dire que Lucas Stassin ne figure pas dans les priorités du moment. À Saint-Étienne, on savoure donc cette agitation italienne avec un sourire amusé et un brin de fierté. Après tout, si un géant européen s’intéresse à ses pépites, c’est bien que l’ASSE est sur la bonne voie.